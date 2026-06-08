Istraživanje pokazalo da čak 60% zaposlenih u Srbiji namerava da promeni posao u narednih godinu dana

Istraživanje „Šta to rade uspešne kompanije u Srbiji?”, sprovedeno među 3.111 zaposlenih i 759 donosilaca odluka iz 15 industrija, pokazalo je da čak 60% zaposlenih u Srbiji namerava da promeni posao u narednih godinu dana.

Istraživanje je pokazalo da menadžeri u Srbiji misle da u njihovim kompanijama drugi posao trenutno traži svega 15% radnika. Da bi razumeli šta to rade najuspešnije kompanije i tu formulu uspeha podelili sa svima, autori istraživanja – Infostud, TIM Centar, Osiguranik i Rezilient ispitali su da li bi zaposleni preporučili svoju kompaniju, koliko su nam zaposleni angažovani, kao i u kojoj meri su lojalni. Čak 61% zaposlenih ne bi preporučilo svoju kompaniju kao