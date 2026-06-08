Počinje dostava poreskih rešenja za izdavaoce „stana na dan“ za 2026. godinu

Forbes pre 2 sata  |  Forbes Srbija
Počinje dostava poreskih rešenja za izdavaoce „stana na dan“ za 2026. godinu

Poreska uprava Republike Srbije donela je rešenja kojima se utvrđuje obaveza po osnovu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za 2026. godinu.

Svi poreski obveznici koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (tzv. stan na dan) u narednom periodu mogu da očekuju poreska rešenja. Datum predaje rešenja pošti, u cilju uručenja obveznicima, jeste 8. jun 2026. godine i isti je za sve obveznike. Saglasno odredbi člana 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešenja se smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje pošti. Poreski obveznici koji tokom godine
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