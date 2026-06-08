Sunčano i toplo širom Srbije, temperatura do 31 stepen: Evo kada stižu pljuskovi i osveženje

Glas juga pre 22 minuta
Sunčano i toplo širom Srbije, temperatura do 31 stepen: Evo kada stižu pljuskovi i osveženje

Jutro će u kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde obeležiti kratkotrajna magla ili niska oblačnost, dok će u ostalim krajevima preovladavati vedro vreme.

Vetar će biti slab i promenljiv. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 28 i 31 stepen. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 31 stepena, dok će u Novom Sadu maksimalna temperatura dostići oko 30 stepeni. Slično vreme očekuje se i u Nišu, gde će biti pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar i maksimalnu temperaturu od oko 31 stepen. U Kragujevcu će biti nešto svežije, sa
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