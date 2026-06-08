Direktor EPS-a: Đerdap 3 obezbedio bi razvoj obnovljivih izvora energije i stabilnost sistema

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković rekao je da izgradnja reverzibilne hidroelektrane (RHE) "Đerdap 3" treba da odgovori na više zahteva istovremeno - od dekarbonizacije i razvoja obnovljivih izvora do stabilnosti elektroenergetskog sistema. "RHE 'Đerdap 3' treba da doprinese da se u narednom periodu, posebno kroz razvoj obnovljivih izvora električne energije i sigurnost kada je u pitanju balansiranje na regionalnom nivou, obezbedi