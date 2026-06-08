Rama ne odustaje: Uprkos protestima, luksuzni rizort ide dalje

TIRANA – Dok hiljade građana protestuju na ulicama Tirane i južne obale Albanije, premijer Edi Rama poručuje da od luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Džaredom Kušnerom i Ivankom Tramp nema odustajanja.

Projekat vredan više milijardi evra planiran je u blizini zaštićenog područja Vjosa-Narta, jednog od najvrednijih prirodnih lokaliteta u Albaniji, poznatog po kolonijama flamingosa, morskim kornjačama i drugim zaštićenim vrstama. Upravo zbog toga protesti iz dana u dan postaju sve masovniji. Demonstranti tvrde da Albanija rizikuje da zarad luksuznog turizma izgubi deo svoje najvrednije prirodne baštine. Flamingo je postao simbol otpora, pa se na protestima mogu