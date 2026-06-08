Američke snage napale naftni tanker pod zastavom Palaua koji se kretao ka Iranu

Insajder pre 14 minuta  |  Tanjug
Američke snage napale naftni tanker pod zastavom Palaua koji se kretao ka Iranu

Američke snage napale su i onesposobile naftni tanker pod zastavom Palaua u Omanskom zalivu, dok se taj brod bez tereta kretao ka Iranu, saopštila je danas Centralna komanda američke vojske (CENTCOM).

Ilustracija, Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP CENTCOM je u objavi na platformi X saopštio da je američki borbeni avion ispalio preciznu raketu u inženjerski i kormilarski prostor broda "Marivex", nakon što je saopšteno da posada broda nije sledila uputstva američke vojske. "Marivex više ne plovi ka Iranu", navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da su snage CENTCOM-a od početka američke blokade iranskih luka onesposobile sedam brodova koji se nisu
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