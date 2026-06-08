Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Portparol Centralne izborne komisije (CIK) Kosova Valjmir Eljezi kazao je danas da se do 6. jula očekuje sertifikacija konačnih izbornih rezultata jučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora.

Foto: AP Photo/Visar Kryeziu Po njegovim rečima, ne zavisi sve od CIK, ali početak jula je okvirni rok. Eljezi je izjavio da je počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike, nakon čega sledi verifikacija rezultata političkih subjekata posle prebrojavanja glasačkih listića u 38 opštinskih centara za brojanje. U ovom procesu biće angažovano više od 2.200 članova CIK. "Prema planovima, verifikacija i brojanje počeli su u ponedeljak pre podne u Opštinskim centrima