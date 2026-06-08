"Imamo priliku da stvorimo destinaciju svetske klase": Kompanija povezana sa Kušnerom ne najavljuje odustajanje od projekta u Albaniji

Uprkos protestima protiv izgradnje luksuznog kompleksa na ostrvu Sazan na jugu Albanije, koji se povezuje sa zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom, i albanski premijer i kompanija koja vodi projekat kažu da su spremni da nastave sa reazliacijom projekta.

Foto: AP Photo/Hameraldi Agolli Demonstranti u Tirani, kao i u drugim gradovima u Albaniji i dijaspori, protive se izgradnji luksuznog turističkog kompleksa navodeći da ugrožava životnu sredinu i životinjske vrste koje nasljeljavaju to područje. Među njima je i ptica flamingo zbog koje su protesti dobili naziv “flamingo revolucija”. U kompaniji Sazan Real Estate Developments koja je zvanični nosilac projekta nisu konkretno odgovorili na pitanja Insajdera kako