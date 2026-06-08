"Imamo priliku da stvorimo destinaciju svetske klase": Kompanija povezana sa Kušnerom ne najavljuje odustajanje od projekta u Albaniji

Insajder pre 53 minuta  |  Insajder
"Imamo priliku da stvorimo destinaciju svetske klase": Kompanija povezana sa Kušnerom ne najavljuje odustajanje od projekta u…

Uprkos protestima protiv izgradnje luksuznog kompleksa na ostrvu Sazan na jugu Albanije, koji se povezuje sa zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom, i albanski premijer i kompanija koja vodi projekat kažu da su spremni da nastave sa reazliacijom projekta.

Foto: AP Photo/Hameraldi Agolli Demonstranti u Tirani, kao i u drugim gradovima u Albaniji i dijaspori, protive se izgradnji luksuznog turističkog kompleksa navodeći da ugrožava životnu sredinu i životinjske vrste koje nasljeljavaju to područje. Među njima je i ptica flamingo zbog koje su protesti dobili naziv “flamingo revolucija”. U kompaniji Sazan Real Estate Developments koja je zvanični nosilac projekta nisu konkretno odgovorili na pitanja Insajdera kako
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