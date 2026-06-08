Istraživanje: U Srbiji 60 odsto zaposlenih namerava da promeni posao u narednih godinu dana

Istraživanje „Šta to rade uspešne kompanije u Srbiji?”, sprovedeno među 3.111 zaposlenih i 759 donosilaca odluka iz 15 industrija, pokazalo je da čak 60 odsto zaposlenih u Srbiji namerava da promeni posao u narednih godinu dana, saopštili su danas organizatori istraživanja.

Ilustracija. Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters Istovremeno, menadžeri misle da u njihovim kompanijama drugi posao trenutno traži svega 15 odsto radnika. Autori istraživanja - Infostud, TIM Centar, Osiguranik i Rezilient ispitali su da li bi zaposleni preporučili svoju kompaniju, koliko su zaposleni angažovani, kao i u kojoj meri su lojalni. Među anketiranima 61 odsto zaposlenih ne bi preporučilo svoju kompaniju kao dobro mesto za rad, dok bi to učinilo svega 16