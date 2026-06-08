Opština Gornji Milanovac: Voda ponovo ispravna za piće, potvrđuju višednevne analize

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Opština Gornji Milanovac: Voda ponovo ispravna za piće, potvrđuju višednevne analize

Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP "Gornji Milanovac" zdravstveno je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak, navodi se u saopštenju opštine Gornji Milanovac.

Ilustracija. Foto: Insajder Kako je navedeno u mišljenju Zavoda od 8. juna, nakon sanacije havarije na magistralnom cevovodu regionalnog sistema "Rzav" i uspostavljanja redovnog vodosnabdevanja, stručne službe su tokom tri uzastopna dana vršile uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja vode na više mernih mesta u Gornjem Milanovcu i na Rudniku. Analizirana su ukupno 33 uzorka vode, a rezultati fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja pokazali su da voda
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