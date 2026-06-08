Podvodni zemljotres kod obale Kube zaljuljao zgrade u Havani, osetio se na Floridi

Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je danas zapad Kube, usled čega su se tresle zgrade u glavnom gradu Havani i na drugim mestima.

Foto: AP Photo/Jorge Luis Banos Nema, za sada, izveštaja o šteti ili žrtvama. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u vodama zapadno od Havane, saopštio je Američki geometeorološki zavod. Zemljotres se osetio čak na Floridi. Do potresa je došlo na rasedu Oriente koji se nalazi nadomak jugoistočne obale Kube. Potresi na ovom rasedu su izazivali velike štete. Poslednji veliki iz 2020. godine imao je magnitudu od 7,7 i napravio je štetu na Kubi i Kajmanskim