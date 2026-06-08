Podvodni zemljotres kod obale Kube zaljuljao zgrade u Havani, osetio se na Floridi

Insajder pre 4 sati  |  Beta
Podvodni zemljotres kod obale Kube zaljuljao zgrade u Havani, osetio se na Floridi

Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je danas zapad Kube, usled čega su se tresle zgrade u glavnom gradu Havani i na drugim mestima.

Foto: AP Photo/Jorge Luis Banos Nema, za sada, izveštaja o šteti ili žrtvama. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u vodama zapadno od Havane, saopštio je Američki geometeorološki zavod. Zemljotres se osetio čak na Floridi. Do potresa je došlo na rasedu Oriente koji se nalazi nadomak jugoistočne obale Kube. Potresi na ovom rasedu su izazivali velike štete. Poslednji veliki iz 2020. godine imao je magnitudu od 7,7 i napravio je štetu na Kubi i Kajmanskim
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine: Najmanje 19 poginulih, pokrenut cunami

Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine: Najmanje 19 poginulih, pokrenut cunami

Nedeljnik pre 1 dan
(Video, foto) Zemljotres sejao smrt i razaranje Izdato hitno upozorenje na cunami Najmanje 12 poginulih i 200 povređenih

(Video, foto) Zemljotres sejao smrt i razaranje Izdato hitno upozorenje na cunami Najmanje 12 poginulih i 200 povređenih

Dnevnik pre 1 dan
Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje tri života: Srušene brojne zgrade i kuće

Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje tri života: Srušene brojne zgrade i kuće

Telegraf pre 1 dan
Snažan zemljotres pogodio Iran! Treslo se tlo u ovom delu zemlje

Snažan zemljotres pogodio Iran! Treslo se tlo u ovom delu zemlje

Blic pre 3 sata
Zatresla se Grčka MAPA

Zatresla se Grčka MAPA

B92 pre 3 sata
Zemljotres u Albaniji, zatreslo se nedaleko od sela Golemi

Zemljotres u Albaniji, zatreslo se nedaleko od sela Golemi

Telegraf pre 3 sata
Podvodni zemljotres magnitude 6,1 pogodio zapad Kube, osetio se i na Floridi

Podvodni zemljotres magnitude 6,1 pogodio zapad Kube, osetio se i na Floridi

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresKubaLuis

Svet, najnovije vesti »

Zelenski i Makron u telefonskom razgovoru koordinirali dalje korake

Zelenski i Makron u telefonskom razgovoru koordinirali dalje korake

Politika pre 48 minuta
Broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao na 101

Broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole porastao na 101

Politika pre 1 sat
Sud u Bostonu poništio Trampovu naknadu od 100.000 dolara za vize H-1B

Sud u Bostonu poništio Trampovu naknadu od 100.000 dolara za vize H-1B

Politika pre 1 sat
Zelenski pre pisma trebalo da poništi svoj dekret o zabrani pregovora sa Putinom

Zelenski pre pisma trebalo da poništi svoj dekret o zabrani pregovora sa Putinom

Politika pre 1 sat
Kad predsednik tuži sopstvenu vladu

Kad predsednik tuži sopstvenu vladu

Radar pre 2 sata