Predsednik iranskog parlamenta: Vodićemo rat i baviti se diplomatijom kako bi odbranili svoja prava

Strategija Irana u cilju okončanja trenutne američko-izraelske agresije je istovremeno vođenje rata i diplomatije kako bi se odbranila prava iranske nacije, izjavio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf.

Teheran, Iran Foto Tanjug/ AP Photo/ Vahid Salemi U audio-poruci upućenoj iranskoj naciji, Kalibaf je rekao da je Iran spreman da odmah nastavi svoje vojne operacije kako bi odgovorio na kršenja primirja koje su početkom aprila objavile Sjedinjene Američke Države i Izrael, prenela je iranska Pres TV. Njegovi komentari usledili su nakon što je Iran izvršio raketne napade na Izrael kao odgovor na kršenje uslova primirja, koji takođe uključuju prekid neprijateljstava