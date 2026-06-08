Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju maja ove godine bili su 4.549 milijarde dinara, što je rast od 0,9 odsto u odnosu na april, a najveći rast od četiri odsto imali su poljoprivredni krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Foto: Srđan Ilić Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.377 milijardi dinara i za 0,3 odsto su bili veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane 1,6 odsto, na oko 99,7 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,6 odsto i iznosio je oko 2.072 milijarde dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4 odsto, potrošački 3,1 odsto, stambeni 1,5 odsto, zajmovi za refinansiranje 0,6 odsto i poljoprivredni četiri odsto. U