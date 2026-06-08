Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju maja ove godine bili su 4.549 milijarde dinara, što je rast od 0,9 odsto u odnosu na april, a najveći rast od četiri odsto imali su poljoprivredni krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Foto: Srđan Ilić Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.377 milijardi dinara i za 0,3 odsto su bili veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane 1,6 odsto, na oko 99,7 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,6 odsto i iznosio je oko 2.072 milijarde dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4 odsto, potrošački 3,1 odsto, stambeni 1,5 odsto, zajmovi za refinansiranje 0,6 odsto i poljoprivredni četiri odsto. U
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Rastu zaduživanja u maju najviše doprineli poljoprivredni krediti

Rastu zaduživanja u maju najviše doprineli poljoprivredni krediti

Biznis i finansije pre 49 minuta
Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Nova ekonomija pre 59 minuta
Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Forbes pre 1 sat
Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Udruženje banaka Srbije: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

N1 Info pre 1 sat
Građani i privreda duguju bankama skoro 39 milijardi evra

Građani i privreda duguju bankama skoro 39 milijardi evra

Danas pre 1 sat
Privreda i građani se zadužili kod banaka 4,5 milijarde evra: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Privreda i građani se zadužili kod banaka 4,5 milijarde evra: U maju najveći rast poljoprivrednih kredita

Kurir pre 1 sat
Kursna lista za 8. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Kursna lista za 8. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Krediti

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Da ne ulažemo u vojsku, Srbija bi bila pojedena i progutana u roku od 48 sati

Vučić: Da ne ulažemo u vojsku, Srbija bi bila pojedena i progutana u roku od 48 sati

Beta pre 9 minuta
Viz er drama: Mađarska kompanija ne govori celu istinu, država kasnila sa kontrolama, međusobna iritacija imala do sada…

Viz er drama: Mađarska kompanija ne govori celu istinu, država kasnila sa kontrolama, međusobna iritacija imala do sada neispričanu istoriju

Tango Six pre 24 minuta
Nekadašnja štala postaje projekat vredan 5 miliona € - turisti će je obožavati

Nekadašnja štala postaje projekat vredan 5 miliona € - turisti će je obožavati

Kamatica pre 54 minuta
Wizz Air najavio uvođenje Starlink interneta u flotu od 2027. godine

Wizz Air najavio uvođenje Starlink interneta u flotu od 2027. godine

Aero.rs pre 19 minuta
Koliko su zaradile kladionice u Srbiji u 2025: Građani se sve više kockaju, a država sve više grabi za sebe

Koliko su zaradile kladionice u Srbiji u 2025: Građani se sve više kockaju, a država sve više grabi za sebe

Nova ekonomija pre 24 minuta