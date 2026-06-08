Izrael i Iran za sada obustavljaju međusobne napade, Tramp tvrdi da on ‘vuče sve poteze’

Reuters Najnovija runda sukoba Izraela i Irana ušla je, čini se, u fazu smirivanja pošto su vlade obe države najavile obustavu međusobnih raketnih i napada dronovima, što je od njih tražio i Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Posle kratkotrajnog primirja, sukob Izraela i Irana nastavljen je 7. i 8. juna najjačim međusobnim napadima od aprila. Dronske i raketne jedinice napale su „srce severnih gradova“ u Izraelu, potvrdili su iz iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC). Nekoliko sati posle napada, iranska vojska objavila je obustavu akcije. Usledio je sličan odgovor iz Izraela. „Za sada se odlažu napadi na Iran, ali borba sa njima još nije završena“, kazao je Netanjahu, ocenivši da