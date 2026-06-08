CNN: Amerikanci pogodili indijski brod?! Pogledajte akciju spasavanja mornara sa plovila (video)

Brod koji se nalazi pod sankcijama SAD napadnut je danas blizu obale Omana, saopštio je sindikat posade, Sindikat pomoraca Indije, navodeći da su 24 indijska pomorca na brodu u teškoj situaciji.

Reč je o motornom tankeru Mariveks, kojem je Ministarstvo finansija SAD u decembru uveo sankcije povezane sa Iranom. U transkriptu poziva za pomoć koji je poslat sa tankera u ponedeljak, posada navodi da je na brodu izbio požar nakon onoga što su opisali kao napad američke mornarice. CNN se obratio Centralnoj komandi vojske Sjedinjenih Američkih Država ( CENTCOM) za komentar. "Imamo požar na brodu, brod tone. Napad američke mornarice, projektil je pogodio našu