Fiskalni savet ocenio Nacrt fiskalne strategije: Finansije stabilne, ali strukturne reforme i energetski rizici ostaju u drugom planu

Kurir pre 5 sati
Fiskalni savet ocenio Nacrt fiskalne strategije: Finansije stabilne, ali strukturne reforme i energetski rizici ostaju u…

Glavni zaključak ove analize jeste da dokument uspešno zadržava javne finansije Srbije na stabilnom i održivom kursu.

Međutim, Strategija je ocenjena kao znatno manje uverljiva u delu koji bi trebalo da ponudi rešenja za ključne razvojne i strukturne izazove zemlje, budući da je veza između fiskalnog okvira i konkretnih sektorskih politika veoma slaba. Dokument predviđa umeren fiskalni deficit od 3% BDP-a u 2026. i 2027. godini, nakon čega se planira njegovo smanjenje na 2,5% BDP-a u periodu od 2028. do 2029. godine. Ovakav plan, uz očekivani privredni rast, omogućio bi postepeno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Evro sutra 117,39 dinara

Evro sutra 117,39 dinara

Politika pre 2 sata
Devizni kurs: Evro sutra 117,39 dinara

Devizni kurs: Evro sutra 117,39 dinara

Serbian News Media pre 3 sata
Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

RTV pre 4 sati
Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Blic pre 4 sati
Fiskalni savet: Nema objašnjenja za ovoliki skok cene Nacionalnog stadiona i Fruškogorskog koridora

Fiskalni savet: Nema objašnjenja za ovoliki skok cene Nacionalnog stadiona i Fruškogorskog koridora

Nova ekonomija pre 5 sati
Javni dug na polovini proseka EU, ali Srbija za kamate daje skoro isti deo BDP-a

Javni dug na polovini proseka EU, ali Srbija za kamate daje skoro isti deo BDP-a

Biznis.rs pre 5 sati
Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BDPDeficitFiskalni savetjavni dug

Ekonomija, najnovije vesti »

Spremni za novi Teslin bum: Na pomolu istorijska stvar koja već trese tržišta

Spremni za novi Teslin bum: Na pomolu istorijska stvar koja već trese tržišta

Danas pre 30 minuta
Viz Er demantovao da ne posluje u skladu sa zakonom

Viz Er demantovao da ne posluje u skladu sa zakonom

Danas pre 2 sata
Viz er demantuje navode o nepoštovanju lokalnih propisa

Viz er demantuje navode o nepoštovanju lokalnih propisa

Tango Six pre 9 minuta
Evropa u problemu! Milioni putnika bi mogli da odustanu od putovanja zbog EES sistema UGROŽENO VIŠE OD 45 MILIJARDI POTROŠNjE…

Evropa u problemu! Milioni putnika bi mogli da odustanu od putovanja zbog EES sistema UGROŽENO VIŠE OD 45 MILIJARDI POTROŠNjE

Dnevnik pre 5 minuta
Hitno se povlače ovi sirevi sa polica prodavnica! Otkrivene opasne bakterije, inspektorat upozorava da ih više ne konzumirate!…

Hitno se povlače ovi sirevi sa polica prodavnica! Otkrivene opasne bakterije, inspektorat upozorava da ih više ne konzumirate!

Kurir pre 10 minuta