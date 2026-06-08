Fiskalni savet ocenio Nacrt fiskalne strategije: Finansije stabilne, ali strukturne reforme i energetski rizici ostaju u drugom planu

Glavni zaključak ove analize jeste da dokument uspešno zadržava javne finansije Srbije na stabilnom i održivom kursu.

Međutim, Strategija je ocenjena kao znatno manje uverljiva u delu koji bi trebalo da ponudi rešenja za ključne razvojne i strukturne izazove zemlje, budući da je veza između fiskalnog okvira i konkretnih sektorskih politika veoma slaba. Dokument predviđa umeren fiskalni deficit od 3% BDP-a u 2026. i 2027. godini, nakon čega se planira njegovo smanjenje na 2,5% BDP-a u periodu od 2028. do 2029. godine. Ovakav plan, uz očekivani privredni rast, omogućio bi postepeno