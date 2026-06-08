Haos u Zvečanu: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal

Kurir pre 8 minuta  |  Kossev
Haos u Zvečanu: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal

Policijski službenik je tokom patrole u Zvečanuizgubio kontrolu nad službenim vozilom i udario u lokal u centru ovog mesta.

Ovu informaciju za KoSSev potvrdio je komandir saobraćajne jedinice za region Sever, Muniš Avdiju. Kako je naveo, nezgoda se dogodila preksinoć, nešto posle 23 časa. U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na izlogu lokala, kao i na službenom vozilu. Protiv policajca koji je upravljao automobilom pokrenut je prekršajni postupak. Kurir.rs/Kossev
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Haos u Zvečanu: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal

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