Haos u Zvečanu: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal

Policijski službenik je tokom patrole u Zvečanuizgubio kontrolu nad službenim vozilom i udario u lokal u centru ovog mesta.

Ovu informaciju za KoSSev potvrdio je komandir saobraćajne jedinice za region Sever, Muniš Avdiju. Kako je naveo, nezgoda se dogodila preksinoć, nešto posle 23 časa. U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na izlogu lokala, kao i na službenom vozilu. Protiv policajca koji je upravljao automobilom pokrenut je prekršajni postupak. Kurir.rs/Kossev