Izrael pozvao na hitnu evakuaciju drevnog grada! Tramp poručio: "Rekao sam Bibiju da pazi šta radi jer bi brzo mogao da ostane sam protiv Irana"

Kurir pre 6 minuta
Izrael pozvao na hitnu evakuaciju drevnog grada! Tramp poručio: "Rekao sam Bibiju da pazi šta radi jer bi brzo mogao da ostane…

Od najnovijeg Hronološki U objavi na platformi "Iks", iranski ministar kulture Sejed Abas Salehi poručio je: - Ni Iran ne ratuje za Liban, niti Liban za Iran.

Obe zemlje imaju zajedničkog izdajničkog neprijatelja - dodao je. Salehi je zatim naveo da je "zajedničko delovanje" u takvim okolnostima "ključna odbrambena strategija, a ne samo humanitarna solidarnost". - Nemojmo pogrešno prikazivati ovu situaciju - poručio je. Situacija u Libanu jedno je od ključnih pitanja u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Teheran insistira da svaki sporazum o prekidu vatre mora uključivati i Liban, uprkos tome što Izrael tvrdi
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