"Jedan mandat nam se ponovo krade" Veliki uspeh Srpske liste! Simić: Osvojeno svih 10 u srpskim sredinama, ali Rašiću se rezultati opet nameštaju da uzme mesto

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je kasno sinoć da je ta stranka u sredinama u kojima Srbi čine većinu osvojila svih 10 mandata, ali da se rezultati ponovo „nameštaju“ za Nenada Rašića kako bi im „ukrao“ jedan mandat u parlamentu. „Kada su u pitanju glasovi u srpskim sredinama, odnosno opštinama sa srpskom većinom, Srpska lista je osvojila 42.166 glasova, što znači da smo osvojili više glasova nego na prethodnim izborima“, rekao je Simić za TV