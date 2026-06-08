"Jedan mandat nam se ponovo krade" Veliki uspeh Srpske liste! Simić: Osvojeno svih 10 u srpskim sredinama, ali Rašiću se rezultati opet nameštaju da uzme mesto

Kurir pre 2 sata  |  Kosovo Online
"Jedan mandat nam se ponovo krade" Veliki uspeh Srpske liste! Simić: Osvojeno svih 10 u srpskim sredinama, ali Rašiću se…
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je kasno sinoć da je ta stranka u sredinama u kojima Srbi čine većinu osvojila svih 10 mandata, ali da se rezultati ponovo „nameštaju“ za Nenada Rašića kako bi im „ukrao“ jedan mandat u parlamentu. „Kada su u pitanju glasovi u srpskim sredinama, odnosno opštinama sa srpskom većinom, Srpska lista je osvojila 42.166 glasova, što znači da smo osvojili više glasova nego na prethodnim izborima“, rekao je Simić za TV
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