Krah u Parizu skupo koštao Novaka! Đoković doživeo veliki pad, sada ga čeka paklen put do trofeja na Vimbldonu!

Kurir pre 2 sata
Krah u Parizu skupo koštao Novaka! Đoković doživeo veliki pad, sada ga čeka paklen put do trofeja na Vimbldonu!

Srpski teniser Novak Đoković pao je za tri pozicije i na danas objavljenoj ATP listi zauzima sedmo mesto.

Đoković, koji je eliminisan u trećem kolu Otvorenog prvenstva Francuske, izgubio je 700 bodova, pa sada na sedmoj poziciji ima 3.760. Posebno zabrinjava činjenica da bi ovakav pad na ATP listi mogao značajno da zakomplikuje Novakov put na Vimbldonu. Umesto povoljnijeg žreba i izbegavanja najvećih favorita do završnice turnira, Đoković bi zbog slabijeg plasmana mogao da se suoči sa znatno težim protivnicima već u ranim fazama takmičenja. Među scenarijima koji se
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