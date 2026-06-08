Milionsko pojačanje Partizana! Zver stiže u Beograd, poznata plata i dužina ugovora sa crno-belima!

Košarkaški klub Partizan završio je jedan od najvećih poslova ovog prelaznog roka angažovanjem američkog centra Kevarijusa Hejsa, a sada su poznati i finansijski detalji saradnje.

Prema informacijama koje prenosi "Mozzart Sport", Hejs je sa crno-belima dogovorio dvogodišnji ugovor vredan ukupno tri miliona dolara. Iskusni centar će tako zarađivati 1,5 miliona dolara po sezoni, što ga svrstava među najplaćenija pojačanja Partizana u poslednjih nekoliko godina. Hejs u Beograd dolazi iz Monaka, gde je nastupao tokom prethodne sezone, a tokom karijere nosio je i dresove Žalgirisa, Pariza i Asvela. Reč je o igraču sa značajnim iskustvom u