"Neće pomoći ni kumovi, ni veze, ni novac..." Bojković se oglasio nakon optužbi da je njegov brat napao ćerku Dejana Petrovića i ovim rečima razbesneo javnost

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

Iako je prvobitno poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je, umesto da pokaže uzdržanost i poštovanje prema ozbiljnosti situacije, tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoju verziju događaja i najavio objavljivanje navodnih dokaza za koje tvrdi da će rasvetliti čitav slučaj. - Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u