Oglasio se Kristijan Eriksen: Evo šta je poručio čuveni Danac nakon što je ponovo kolabirao na terenu...

Nakon što je na meču Danska - Ukrajina kolabirao, legendarni danski fudbaler Kristijan Eriksen bio je odmah hospitalizovan.

Veznom fudbaleru to je bio drugi put u karijeri da u toku utakmice ima takav zdravstevni problem. Prvi put mu se to desilo na Evropskom prvenstvu 2021. godine, ali je uspeo da se oporavi i dobije dozvolu lekara da se vrati na teren. Danas se Eriksen vratio kući iz bolnice i na svom "Instagram" profilu poslao poruku svima koji se brinu za njegovo zdravlje. "Želim da svima javim da sam dobro i da sam kod kuće sa porodicom.Kao što verovatno možete da zamislite,