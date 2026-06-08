Pukovnik ili pokojnik? Grobari ga žele, ali da li je Saša Ilić spreman za klupu Partizana? (anketa)

FK Partizan je dobio novog trenera! Legenda i rekorder po broju nastupa u dresu kluba iz Humske Saša Ilić, naslediće mestu šefa struke Srđana Blagojevića koji se preselio na klupu ruskog Akrona.

Ilić se vraća u Partizan u delikatnom trenutku za klub. Pred crno-belima su teške kvalifikacije za Ligu Konferencija, a svako naredno ispadanja iz evropskih takmičenja bilo bi kobno za finansije i celokupnu atmosferu u klubu. Biografija Saše Ilića Saša Ilić rođen je 30. decembra 1977. godine u Požarevcu. Smatra se jednim od najvećih fudbalera u istoriji Partizana i jednim od najprepoznatljivijih igrača srpskog fudbala. U Partizan je stigao kao dečak i prošao je