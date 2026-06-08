Pukovnik ili pokojnik? Grobari ga žele, ali da li je Saša Ilić spreman za klupu Partizana? (anketa)

Kurir pre 45 minuta
Pukovnik ili pokojnik? Grobari ga žele, ali da li je Saša Ilić spreman za klupu Partizana? (anketa)

FK Partizan je dobio novog trenera! Legenda i rekorder po broju nastupa u dresu kluba iz Humske Saša Ilić, naslediće mestu šefa struke Srđana Blagojevića koji se preselio na klupu ruskog Akrona.

Ilić se vraća u Partizan u delikatnom trenutku za klub. Pred crno-belima su teške kvalifikacije za Ligu Konferencija, a svako naredno ispadanja iz evropskih takmičenja bilo bi kobno za finansije i celokupnu atmosferu u klubu. Biografija Saše Ilića Saša Ilić rođen je 30. decembra 1977. godine u Požarevcu. Smatra se jednim od najvećih fudbalera u istoriji Partizana i jednim od najprepoznatljivijih igrača srpskog fudbala. U Partizan je stigao kao dečak i prošao je
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