Rusija pretila "ukrajinskim scenarijem" Jermeniji, a Zelenski sipa so na ranu Kremlju! Čestitao pobedu proevropskom premijeru i pozvao EU da podrži Jerevan

Kurir pre 3 sata  |  The Kyiv Independent/Preveo i
Rusija pretila "ukrajinskim scenarijem" Jermeniji, a Zelenski sipa so na ranu Kremlju! Čestitao pobedu proevropskom premijeru…

Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji pošto je njegova stranka Građanski ugovor osvojila oko 50 odsto glasova.

Kijev indipendent navodi da je ovo glasanje stiglo u presudnom trenutku za jermensku politiku, jer je Pašinjanova vlada sve više udaljavala Jerevan od Rusije, tradicionalnog saveznika, teživši bližim vezama sa Zapadom. Proruska stranka Jaka Jermenija, koju predvodi rusko-jermenski milijarder i opozicionar Samvel Karapetjan, završila je na drugom mestu s oko 23 odsto glasova. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski čestitao je Pašinjanu na izbornom rezultatu,
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