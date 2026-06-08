Si stigao u Severnu Koreju da podseti ko je najvažniji sused! Veze narušene zbog približavanja Kima Rusiji, Kina želi Pjongjang bliže sebi (foto, video)

Kurir pre 2 sata  |  The Financial Times/Preveo i
Si stigao u Severnu Koreju da podseti ko je najvažniji sused! Veze narušene zbog približavanja Kima Rusiji, Kina želi…

Kineski predsednik Si Đinping stigao je u Pjongjang u prvu posetu Severnoj Koreji za poslednjih sedam godina, svega nekoliko dana nakon što je vrhovni vođa Kim Džong Un ponovo potvrdio ambicije za "eksponencijalno" širenje svog nuklearnog arsenala.

Očekuje se da će se Si sutra sastati sa Kimom, a Fajnenšel tajms (FT) navodi da taj sastanak dolazi nakon što je severnokorejski lider poslednjih godina težio bližim ekonomskim i vojnim vezama sa Rusijom. Navodi se da mnogi analitičari veruju da Kina želi da podstakne Severnu Koreju na razgovar sa svojim susedima, uključujući tu i pitanje denuklearizacije, jer Kim sve pompeznije priča o svojim nuklearnim ambicijama. - Iz perspektive Kine, (Severna Koreja) trebalo
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