Šta radi Pavle Mensur dok svi bruje da ljubi 11 godina stariju koleginicu: Navukao kačket na lice, a evo i gde je

Kurir pre 1 sat
Šta radi Pavle Mensur dok svi bruje da ljubi 11 godina stariju koleginicu: Navukao kačket na lice, a evo i gde je

Domaća javnost danima ne prestaje da nagađa o prirodi odnosa između Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura, nakon što su se u medijima pojavile spekulacije da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Usred opšteg interesovanja, mladi glumac se oglasio na svom Instagram profilu i otkrio čime je trenutno zaokupljen. Pavle Mensur je odlučio da javno ne komentariše navode o romansi sa 11 godina starijom koleginicom, već je pratiocima pokazao da pažnju sa medijske galame skreće intenzivnim treninzima. On je podelio selfi nastao tokom predaha od vežbanja u teretani, na kojem pozira sa kačketom na glavi. Interesovanje za ovu temu dodatno je podgrejalo ponovno
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