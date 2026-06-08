Šta radi Pavle Mensur dok svi bruje da ljubi 11 godina stariju koleginicu: Navukao kačket na lice, a evo i gde je

Domaća javnost danima ne prestaje da nagađa o prirodi odnosa između Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura, nakon što su se u medijima pojavile spekulacije da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Usred opšteg interesovanja, mladi glumac se oglasio na svom Instagram profilu i otkrio čime je trenutno zaokupljen. Pavle Mensur je odlučio da javno ne komentariše navode o romansi sa 11 godina starijom koleginicom, već je pratiocima pokazao da pažnju sa medijske galame skreće intenzivnim treninzima. On je podelio selfi nastao tokom predaha od vežbanja u teretani, na kojem pozira sa kačketom na glavi. Interesovanje za ovu temu dodatno je podgrejalo ponovno