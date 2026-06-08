Tragedija na Moravi kod Velike Plane: Utopila se devojčica, ronioci izvukli telo, s drugaricom ušla u reku da se rashladi

Kurir pre 1 sat  |  Blic
Tragedija na Moravi kod Velike Plane: Utopila se devojčica, ronioci izvukli telo, s drugaricom ušla u reku da se rashladi

Devojčica (14) utopila se juče oko podneva u Velikoj Moravi u naselju Donja Livadica kod Velike Plane.

Telo devojčice su izvukli ronioci Žandarmerije. Prema prvim informacijama, ona je sa još jednom devojčicom ušla u reku da se rashladi posle šetnje. Telo devojčice pronašli su pripadnici MUP-a juče oko 17 časova, a Više javno tužilaštvo u Smederevu je naložilo obdukciju. U toku je istraga. Kurir.rs/Blic/RTS
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