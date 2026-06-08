"Tražio me je čovek sa pištoljem, rekao je meni i bratu da će nas iseliti iz Srbije!" Ovako je Marko Bojković pričao u velikoj ispovesti za Kurir

Kurir pre 3 sata
"Tražio me je čovek sa pištoljem, rekao je meni i bratu da će nas iseliti iz Srbije!" Ovako je Marko Bojković pričao u velikoj…

MMA borac Marko Bojković dospeo je u centar pažnje javnosti nakon što se njegovo ime našlo u fokusu zbog incidenta u kojem je, prema tvrdnjama muzičara Dejana Petrovića, učestvovao njegov rođeni brat.

Dok se o celom slučaju i dalje govori, a Bojković najavljuje da će javnosti predstaviti svoju stranu priče, pažnju je ponovo privukla njegova ispovest koju je pre tri godine dao u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, kada je otvoreno govorio o siromaštvu, pretnjama i teškom putu ka vrhu MMA scene. Tada je Bojković otvoreno govorio o malo poznatim detaljima iz svog života, teškom detinjstvu, siromaštvu, borbi za opstanak i putu koji ga je iz malog vojvođanskog
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