Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju…

Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija osvojio je najveći broj glasova na parlamentarnim izborima, koji su juče održani na Kosovu, pokazuju preliminarni rezultati kosovske Centralne izborne komisije (CIK). Srpska lista će, prema trenutnim rezultatima, imati ukupno devet od 10 mesta u parlamentu, koliko pripada srpskoj manjini, dok će jedno poslaničko mesto imati Stranka za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića. Ne nazire se kraj institucionalnoj krizi koja traje već više od godinu dana zbog

Kurtijevo Samoopredeljenje, vladajuća stranka na Kosovu, dobilo je 42,91 posto glasova, što je oko šest posto manje nego na izborima koji su održani u decembru prošle godine. Prema podacima koje je objavio CIK, Demokratska partija Kosova osvojila je 21,12 odsto, Demokratski savez Kosova 17,58 odsto, a Alijansa za budućnost Kosova 7,16 odsto. Ukupna izlaznost je juče bila oko 37 posto i manja je nego na prethodnim izborima u decembru, pogotovo u većinski albanskim