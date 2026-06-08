Brazilski savez se oglasio o Nejmaru: "Bio je na snimanju magnetnom rezonancom"

Fudbalska federacija Brazila saopštila je da Nejmarov oporavak od povrede lista teče prema planu i da on napreduje pred prvi meč "Selesaa" na Svetskom prvenstvu 13. juna protiv Maroka. "Reprezentativac Brazila Nejmar podvrgnut je danas snimanju magnetnom rezonancom.

Pregled je pokazao dobar napredak u njegovom oporavku, u skladu sa očekivanim parametrima. Nastaviće da radi prema planiranom procesu oporavka i fizičke pripreme pod nadzorom medicinskog tima reprezentacije Brazila", saopšteno je. Savez se ovom porukom oglasio pet dana pred prvi meč ekipe Karla Anćelotija na Svetskom prvenstvu, a nakon što Nejmar još nije odradio nijedan trening sa ekipom. U ovom trenutku nije realno očekivati da on igra protiv Maroka, a da bi