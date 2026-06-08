"Lica na izvršenju zatvorske kazne nisu učestvovala u napadu": UIKS demantovao tvrdnje Marka Bojkovića

Mondo pre 33 minuta  |  Mila Matović
"Lica na izvršenju zatvorske kazne nisu učestvovala u napadu": UIKS demantovao tvrdnje Marka Bojkovića

Nakon što je MMA borac Marko Bojković, dao izjavu policiji povodom optužbi na račun svog brata M.

B. (22) da je u noći između 5. i 6. juna u Užicu pretukao Jovanu Petrović, ćerku poznatog muzičara Dejana Petrovića, oglasili su se iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz Uprave su, naime, reagovali na izjavu Bojkovića "da su u lokalu u Užicu njega i njegovog brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića".
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