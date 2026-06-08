"Meni i bratu je pretio čovek sa pištoljem da će nas iseliti iz Srbije": Velika životna ispovest Marka Bojkovića

Poznati MMA borac Marko Bojković je u fokusu javnosti prethodnih dana jer je njegov brat optužen da je napao ćerku poznatog muzičara Dejana Petrovića.

Bojković je najavio obraćanje medijima u kom će sve razjasniti, a za "Kurir" je u velikoj ispovesti 2023. godine govorio o svom odrastanju, usponu ka vrhu MMA scene i pretnjama kroz život i karijeru. "Ja sam iz malog mesta, Karavukovo, pored Sombora. Bilo je teško detinjstvo kao i 90 odsto dece koji su iz malog mesta. Nemate vi tu puno opcija. Generalno vas uče da završavate školu. Sam uspeh da vi odete negde da studirate u Novom Sadu ili Beogradu je već velik