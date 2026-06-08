Vremenska prognoza za 8. jun: Prestanak padavina uz nagli porast temperature

Mondo pre 8 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 8. jun: Prestanak padavina uz nagli porast temperature

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 8. jun 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 12 do 18 stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 22 do 29 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 30 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za utorak 9. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22 do
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

Vremeplov: Preminuo srpski istoričar, akademik Čedomir Popov

Vremeplov: Preminuo srpski istoričar, akademik Čedomir Popov

RTV pre 4 sati
Vučević u Futogu: Pred nama su izbori, borićemo se za pobedu u Novom Sadu i Vojvodini

Vučević u Futogu: Pred nama su izbori, borićemo se za pobedu u Novom Sadu i Vojvodini

RTS pre 5 sati
Upozorenje meteorologa Todorovića u vremenskoj prognozi za leto: Poznato kada počinju paklene vrućine

Upozorenje meteorologa Todorovića u vremenskoj prognozi za leto: Poznato kada počinju paklene vrućine

Mondo pre 8 sati
Vučević u Futogu, Brnabić u Pirotu

Vučević u Futogu, Brnabić u Pirotu

RTV pre 10 sati
Krvavi pohod "Jose Sekire": Sedam osoba ubio na severu zemlje, pa pobegao u Mađarsku, a onda su ga 2010. vratili u Srbiju

Krvavi pohod "Jose Sekire": Sedam osoba ubio na severu zemlje, pa pobegao u Mađarsku, a onda su ga 2010. vratili u Srbiju

Nova pre 9 sati
Partizan konkuriše za specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona, čelnici kluba razgovarali sa EHF-om

Partizan konkuriše za specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona, čelnici kluba razgovarali sa EHF-om

RTS pre 9 sati
Vremenska prognoza 8. jun 2026.

Vremenska prognoza 8. jun 2026.

RTS pre 10 sati

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Najnovije vesti »

Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Velike priče pre 13 minuta
Haos u Zvečanu: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal

Haos u Zvečanu: Policajac izgubio kontrolu nad službenim vozilom i zakucao se u lokal

Kurir pre 8 minuta
Dnevni horoskop za 8. jun 2026: Rak dobija važan poziv, Vaga uvodi promene, a vi?

Dnevni horoskop za 8. jun 2026: Rak dobija važan poziv, Vaga uvodi promene, a vi?

Mondo pre 8 minuta
Vremenska prognoza za 8. jun: Prestanak padavina uz nagli porast temperature

Vremenska prognoza za 8. jun: Prestanak padavina uz nagli porast temperature

Mondo pre 8 minuta
Prvi snimci razornog zemljotresa na Filipinima: Zgrada pada kao da je od karata, usledio cunami

Prvi snimci razornog zemljotresa na Filipinima: Zgrada pada kao da je od karata, usledio cunami

Telegraf pre 13 minuta