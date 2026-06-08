Zemljotres pogodio poznato letovalište: Ponovo se zatreslo tlo u Grčkoj

Grčko ostrvo Evija jutros je pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od četiri kilometra i udaljen 78 kilometara od grada Peristerija, prenosi Euronews pisanje Tanjuga. Potres se dogodio u 5.13 časova po lokalnom vremenu i izazvao je uznemirenost među stanovnicima tog područja, naročito imajući u vidu da je Eviju juče pogodio niz zemljotresa od kojih je najsnažniji bio 5,2 stepena, prenosi Prototema. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Zbog kontinuirane seizmičke