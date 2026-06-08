Epilog izbora na Kosovu: "Pobeda najvećeg gubitnika" - većina toliko upitna, da se već prognozira novo glasanje

Pobeda najvećeg gubitnika - tako bi se najbolje opisao epilog poslednjih izbora na Kosovu, trećih u periodu od 16 meseci.

Samoopredeljenje Aljbina Kurtija dobilo je najviše glasova, ali većina je toliko upitna, da se već sada uveliko prognoziraju novi izbori do kraja ove godine. Srpska lista optužila stranku Nenada Rašića da joj je uz pomoć glasova Albanaca otela jedan mandat. Kosovo glasa u deži vi izbornom sistemu - još jedan rezultat koji miriše na produžetak blokade i institucionalne krize. Mada, ako pitate premijera u tehničkom mandatu, njemu u ovom njegovom trećem vatrometu za