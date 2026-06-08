Epilog izbora na Kosovu: "Pobeda najvećeg gubitnika" - većina toliko upitna, da se već prognozira novo glasanje

N1 Info pre 1 sat  |  Nenad Nešić
Epilog izbora na Kosovu: "Pobeda najvećeg gubitnika" - većina toliko upitna, da se već prognozira novo glasanje

Pobeda najvećeg gubitnika - tako bi se najbolje opisao epilog poslednjih izbora na Kosovu, trećih u periodu od 16 meseci.

Samoopredeljenje Aljbina Kurtija dobilo je najviše glasova, ali većina je toliko upitna, da se već sada uveliko prognoziraju novi izbori do kraja ove godine. Srpska lista optužila stranku Nenada Rašića da joj je uz pomoć glasova Albanaca otela jedan mandat. Kosovo glasa u deži vi izbornom sistemu - još jedan rezultat koji miriše na produžetak blokade i institucionalne krize. Mada, ako pitate premijera u tehničkom mandatu, njemu u ovom njegovom trećem vatrometu za
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Srpska lista potvrdila poverenje Srba, Nikolić: Naša snaga su jedinstvo i sabornost

Srpska lista potvrdila poverenje Srba, Nikolić: Naša snaga su jedinstvo i sabornost

RTS pre 2 sata
Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Insajder pre 3 sata
CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

N1 Info pre 3 sata
Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju…

Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju

Mašina pre 4 sati
Mijačić: Još jedna izgubljena godina za kosovske institucije

Mijačić: Još jedna izgubljena godina za kosovske institucije

N1 Info pre 4 sati
Petković: Čestitka Marte Kos na "pobedi" Aljbinu Kurtiju neprimerena iz više razloga

Petković: Čestitka Marte Kos na "pobedi" Aljbinu Kurtiju neprimerena iz više razloga

RTV pre 4 sati
Šamar partijama na Kosovu, građani pokazali šta misle o krizi koja traje godinu i po dana: Priština se nakon trećih izbora u…

Šamar partijama na Kosovu, građani pokazali šta misle o krizi koja traje godinu i po dana: Priština se nakon trećih izbora u 16 meseci vratila u februar 2025.

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzboriSrpska lista

Balkan, najnovije vesti »

Rama poručio da će nastaviti sa izgradnjom luksuznog odmarališta povezanog sa Kušnerom, uprkos protestima

Rama poručio da će nastaviti sa izgradnjom luksuznog odmarališta povezanog sa Kušnerom, uprkos protestima

N1 Info pre 2 minuta
Vezao sina za banderu? Drama u Banjaluci: Policija hitno reagovala

Vezao sina za banderu? Drama u Banjaluci: Policija hitno reagovala

Blic pre 2 minuta
Praznik pesme i igre: U Bijeljini svečano otvoren 14. Međunarodni festival dečjeg i omladinskog folklora

Praznik pesme i igre: U Bijeljini svečano otvoren 14. Međunarodni festival dečjeg i omladinskog folklora

Večernje novosti pre 7 minuta
Džihić: Zapadni Balkan još semiperiferija Evrope, čini mi se da će tako ostati duže

Džihić: Zapadni Balkan još semiperiferija Evrope, čini mi se da će tako ostati duže

N1 Info pre 47 minuta
"Smejao se i jeo krofnu, a onda je poplaveo i srušio se." Detalji stravične tragedije u Velikoj Gorici: Učenik se ugušio na…

"Smejao se i jeo krofnu, a onda je poplaveo i srušio se." Detalji stravične tragedije u Velikoj Gorici: Učenik se ugušio na velikom odmoru pred drugarima

Blic pre 47 minuta