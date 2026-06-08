Na današnji dan, 8. jun: Rođen Robert Šuman, umrli Šaban Bajramović, Žorž Sand...

N1 Info pre 39 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 8. jun: Rođen Robert Šuman, umrli Šaban Bajramović, Žorž Sand...
Na današnji dan dogodilo se: 632. U Medini je umro Abul Kasim Muhamed, osnivač islama, monoteističke religije zasnovane na "Kuranu". Sproveo je političko i versko ujedinjenje Arapa i time stvorio osnovu za njihovu vojno-političku i kulturnu ekspanziju prema Istoku i prema Zapadu. 1695. Umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Kristijan Hajgens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten i jedan njegov satelit, objasnio način prostiranja svetlosti (Hajgensov
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vremeplov: Preminuo srpski istoričar, akademik Čedomir Popov

Vremeplov: Preminuo srpski istoričar, akademik Čedomir Popov

RTV pre 5 sati
Na današnji dan, 8. jun

Na današnji dan, 8. jun

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Šaban Bajramović

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 8. jun: Rođen Robert Šuman, umrli Šaban Bajramović, Žorž Sand...

Na današnji dan, 8. jun: Rođen Robert Šuman, umrli Šaban Bajramović, Žorž Sand...

N1 Info pre 39 minuta
Pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen

Pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen

RTV pre 35 minuta
(Video) Emina (21) je preživljavala i po 12 sati na aparatima, a onda je jedan poziv promenio sve: Počelo je u strogoj…

(Video) Emina (21) je preživljavala i po 12 sati na aparatima, a onda je jedan poziv promenio sve: Počelo je u strogoj tajnosti, a sada zbog Novopazarke ima novi život

Blic pre 45 minuta
Spremite se za temperaturni šok! Danas i sutra nesnosna vrućina, a od srede totalni preokret: RHMZ popalio alarme, vreme je…

Spremite se za temperaturni šok! Danas i sutra nesnosna vrućina, a od srede totalni preokret: RHMZ popalio alarme, vreme je opasno

Blic pre 25 minuta
Danas počinje Petrovski post: Traje do Petrovdana, a evo kada je dozvoljena riba i kada se posti na vodi

Danas počinje Petrovski post: Traje do Petrovdana, a evo kada je dozvoljena riba i kada se posti na vodi

Mondo pre 9 minuta