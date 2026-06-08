Promena vremena: Do srede veoma toplo i sparno, od četvrtka zahlađenje

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Promena vremena: Do srede veoma toplo i sparno, od četvrtka zahlađenje

Sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost, objavljeno je na sajtu Republičkog hridrometerološkog zavoda.

Sunčano vreme zadržaće se sve do srede kada se očekuje kratkotrajna kiša u pojedinim delovima Srbije. Povremene padavine se očekuju sve do vikenda, kada će u većini mesta biti suvo. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će slab i umeren jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati u intervalu od 12 do 19 °C, a najviša dnevna od 30 do 33 °C. Do
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