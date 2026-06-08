Rama poručio da će nastaviti sa izgradnjom luksuznog odmarališta povezanog sa Kušnerom, uprkos protestima

Albanija će nastaviti sa realizacijom luksuznog odmarališta koje na udaljenom delu balkanske obale planira zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner, uprkos upornim protestima zbog njegovog uticaja na životnu sredinu, izjavio je u ponedeljak premijer Edi Rama za Rojters.

Hiljade ljudi izašle su na ulice glavnog grada Tirana i na južnu obalu zemlje, gde je planirana izgradnja kompleksa, zahtevajući da projekat bude obustavljen zbog uticaja na zaštićeno močvarno područje koje je stanište flamingosa, foka i mesta za polaganje jaja morskih kornjača, prenosi Rojters. Flamingos je postao simbol pokreta: demonstranti nose velike ružičaste naduvane ptice i transparente sa natpisom „Revolucija flamingosa“. Edi Rama ostaje pri svom stavu i