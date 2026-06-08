Tramp: Ja donosim odluke, Netanjahu će morati da prihvati sporazum

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu neće imati drugog izbora nego da prihvati bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsednik Donald Tramp u intervjuu za Fajnenšl tajms, objavljen u nedelju, napominjući da on "donosi odluke”. "Neće imati izbora", rekao je Tramp, a prenosi Rojters.

Izrael je u nedelju napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Liban prošle nedelje. Iran je kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Iran je još ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD zavisio od primirja koje je na snazi u Libanu, koji je Izrael napao u martu u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha. Iranska Revolucionarna garda je objavila da