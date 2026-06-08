U Nišu početkom nedelje veoma toplo potom osveženje uz pljuskove i grmljavinu

Nakon nekoliko veoma toplih i pretežno sunčanih dana, U Nišu se od sredine sedmice očekuje nestabilnije vreme sa pljuskovima, grmljavinom i postepenim padom temperature.

U ponedeljak, 8. juna, preovladavaće pretežno sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen Celzijusa, dok će jutro biti sveže sa oko 14 stepeni. Slično vreme zadržaće se i u utorak, 9. juna. Biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz maksimalnu temperaturu od 32 stepena, dok će minimalna temperatura ostati oko 14 stepeni. Promena vremena očekuje se u sredu, 10. juna, kada će uz porast oblačnosti doći do pojave pljuskova sa grmljavinom. Dnevna temperatura