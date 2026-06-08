Voda u Čačku, Gornjem Milanovcu i Lučanima ponovo ispravna za piće nakon 15 dana zabrane

Naslovi.ai pre 1 sat
Voda u Čačku, Gornjem Milanovcu i Lučanima ponovo ispravna za piće nakon 15 dana zabrane

Nakon havarije na cevovodu sistema Rzav i vanredne situacije, voda je potvrđena kao zdravstveno ispravna i bezbedna za upotrebu.

Nakon 15 dana zabrane korišćenja vode zbog havarije na glavnom cevovodu regionalnog sistema "Rzav", građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana ponovo mogu bezbedno koristiti vodu iz gradskih vodovoda za piće i pripremu hrane. Ovu informaciju potvrdile su lokalne samouprave i javna preduzeća zadužena za vodosnabdevanje. Večernje novosti

Posle sanacije havarije i višednevnih analiza, Zavod za javno zdravlje Čačak je potvrdio da voda ispunjava sve propisane kriterijume zdravstvene ispravnosti. Vanredne situacije u Gornjem Milanovcu i Čačku su ukinute, a građani mogu bez ograničenja koristiti vodu za piće, pripremu hrane i održavanje higijene. RTV Blic Glas Zapadne Srbije Insajder Morava info Mondo Euronews RTS Danas Serbian News Media N1 Info Telegraf Morava info Ozon press Sputnik Newsmax Balkans B92 Glas Zapadne Srbije Dnevnik Telegraf RTS Glas Zapadne Srbije Morava info Danas Serbian News Media N1 Info Telegraf Newsmax Balkans Sputnik Večernje novosti

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