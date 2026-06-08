Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, ukinute vanredne situacije

Naslovi.ai pre 39 minuta
Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, ukinute vanredne situacije

Potvrđena zdravstvena ispravnost vode nakon sanacije havarije, vanredne situacije u Gornjem Milanovcu i Čačku ukinute.

Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu sistema "Rzav" i uspostavljanja redovnog vodosnabdevanja, Zavod za javno zdravlje Čačak je tokom tri dana analizirao 33 uzorka vode u Gornjem Milanovcu, Čačku, Lučanima i na Rudniku. Rezultati su pokazali da voda ispunjava sve propisane kriterijume zdravstvene ispravnosti. RTV Blic Glas Zapadne Srbije Insajder Morava info Mondo Euronews RTS Danas Serbian News Media N1 Info

Građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana mogu bez ograničenja koristiti vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane i održavanje higijene, što je potvrđeno mišljenjem Zavoda za javno zdravlje Čačak i Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Vanredna situacija u Gornjem Milanovcu i Čačku je zvanično ukinuta nakon stabilizacije vodosnabdevanja i potvrde zdravstvene ispravnosti. Telegraf Morava info Ozon press Sputnik Newsmax Balkans B92 Glas Zapadne Srbije Dnevnik Telegraf RTS Glas Zapadne Srbije Morava info Danas Serbian News Media N1 Info

Povezane vesti »

Voda iz gradskog vodovoda u Čačku ponovo ispravna za piće, ukinuta vanredna situacija u Gornjem Milanovcu

Voda iz gradskog vodovoda u Čačku ponovo ispravna za piće, ukinuta vanredna situacija u Gornjem Milanovcu

Insajder pre 33 minuta
RTS: Nadležni potvrdili da je voda u Čačku ispravna, u Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija

RTS: Nadležni potvrdili da je voda u Čačku ispravna, u Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija

N1 Info pre 48 minuta
Gornji Milanovac i Čačak ponovo imaju vodu za piće

Gornji Milanovac i Čačak ponovo imaju vodu za piće

Serbian News Media pre 49 minuta
U Čačku ukinuta vanredna situacija

U Čačku ukinuta vanredna situacija

Morava info pre 53 minuta
Ukinuta vanredna situacija u Čačku: stabilizovano vodosnabdevanje posle havarije na „Rzavu“

Ukinuta vanredna situacija u Čačku: stabilizovano vodosnabdevanje posle havarije na „Rzavu“

Glas Zapadne Srbije pre 58 minuta
Voda u Čačku ponovo ispravna za piće

Voda u Čačku ponovo ispravna za piće

Danas pre 49 minuta
Ukinuta vanredna situacija: Voda u Čačku i Lučanima ispravna i bezbedna za korišćenje

Ukinuta vanredna situacija: Voda u Čačku i Lučanima ispravna i bezbedna za korišćenje

B92 pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačakvanredna situacijaLučani

Društvo, najnovije vesti »

Treće ročište u slučaju „Generalštab“

Treće ročište u slučaju „Generalštab“

Mašina pre 58 minuta
Ministarstvo informisanja osuđuje napad na novinara u Ofenbahu

Ministarstvo informisanja osuđuje napad na novinara u Ofenbahu

N1 Info pre 33 minuta
Voda iz gradskog vodovoda u Čačku ponovo ispravna za piće, ukinuta vanredna situacija u Gornjem Milanovcu

Voda iz gradskog vodovoda u Čačku ponovo ispravna za piće, ukinuta vanredna situacija u Gornjem Milanovcu

Insajder pre 33 minuta
Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, ukinute vanredne situacije

Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, ukinute vanredne situacije

Naslovi.ai pre 39 minuta
Delegacija roditelja učenika Jovine gimnazije imala sastanak sa pokrajinskim sekretarom za obrazovanje, sledi novi sastanak sa…

Delegacija roditelja učenika Jovine gimnazije imala sastanak sa pokrajinskim sekretarom za obrazovanje, sledi novi sastanak sa ministrom prosvete

Insajder pre 3 minuta