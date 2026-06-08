Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, vanredna situacija ukinuta

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Nakon sanacije i analiza, voda u gradskim vodovodima je zdravstveno ispravna, a vanredna situacija u Gornjem Milanovcu je ukinuta.

Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu sistema "Rzav" i uspostavljanja redovnog vodosnabdevanja, Zavod za javno zdravlje Čačak je tokom tri dana analizirao 33 uzorka vode u Gornjem Milanovcu, Čačku, Lučanima i na Rudniku. Rezultati su pokazali da voda ispunjava sve propisane kriterijume zdravstvene ispravnosti. RTV Blic Glas Zapadne Srbije Insajder Morava info Mondo Euronews RTS

Građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana mogu bez ograničenja koristiti vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane i održavanje higijene, što je potvrđeno mišljenjem Zavoda za javno zdravlje Čačak i Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Vanredna situacija u Gornjem Milanovcu je zvanično ukinuta odlukom predsednika opštine nakon stabilizacije vodosnabdevanja i potvrde zdravstvene ispravnosti. Telegraf Morava info Ozon press Sputnik Newsmax Balkans B92 Glas Zapadne Srbije Dnevnik Telegraf RTS