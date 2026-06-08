Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, vanredne situacije ukinute

Naslovi.ai pre 1 sat
Voda u Gornjem Milanovcu, Čačku i Lučanima ispravna, vanredne situacije ukinute

Nakon sanacije havarije i višednevnih analiza, voda je potvrđena kao zdravstveno ispravna, a vanredne situacije u Gornjem Milanovcu i Čačku su ukinute.

Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu sistema "Rzav" i uspostavljanja redovnog vodosnabdevanja, Zavod za javno zdravlje Čačak je tokom tri dana analizirao 33 uzorka vode u Gornjem Milanovcu, Čačku, Lučanima i na Rudniku. Rezultati su pokazali da voda ispunjava sve propisane kriterijume zdravstvene ispravnosti. RTV Blic Glas Zapadne Srbije Insajder Morava info Mondo Euronews RTS Danas Serbian News Media N1 Info

Građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana mogu bez ograničenja koristiti vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane i održavanje higijene, što je potvrđeno mišljenjem Zavoda za javno zdravlje Čačak i Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Vanredne situacije u Gornjem Milanovcu i Čačku su zvanično ukinute nakon stabilizacije vodosnabdevanja i potvrde zdravstvene ispravnosti. Telegraf Morava info Ozon press Sputnik Newsmax Balkans B92 Glas Zapadne Srbije Dnevnik Telegraf RTS Glas Zapadne Srbije Morava info Danas Serbian News Media N1 Info Telegraf Newsmax Balkans Sputnik

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