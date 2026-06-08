Vreme danas: Sunčano i toplo, na jugu ujutru malo oblačno

Vreme će u Srbiji danas ujutru na jugozapadu zemlje biti oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na planinama na jugu i jugozapadu popodne se očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće slab vetar promenljivih pravaca. Najniža temperatura biće od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena. Vreme u Beogradu ujutru će biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivih pravaca. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša oko 31 stepena.