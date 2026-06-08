Vučić: Obradovaćemo penzionere, netačno da je Srbija izolovana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da će država nastojati da poveća penzije, naknade koje primaju ratni veterani i plate zaposlenih u Centrima za socijalni rad.

On je gostujući na televiziji Pink kazao da je u planu značajno povećanje penzija i da će fokus biti na onima koji su najugroženiji. „Potrudićemo se da smislimo model da obradujemo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Razgovaramo i o sniženju cena lekova. Ne želimo da nam se desi nestašica lekova, ali ćemo nastojati da subvencionišemo deo cene“, kazao je Vučić. Po njegovim rečima, te mere će se pre svega odnositi na lekove namenjene srčanim