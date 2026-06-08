Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine: Najmanje 19 poginulih, pokrenut cunami

Najmanje 19 osoba je poginulo, a najmanje 129 je povređeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine, najnoviji su podaci, prenosi N1.

U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je cunami od jednog metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici. Predsednik Filipina Ferdinand Markos mlađi apelovao je na opreznost u oblastima koje su osetljive na cunami, a vlasti u Indoneziji i Maleziji takođe su izdale upozorenja njihovim obližnjim priobalskim oblastima. Pacifički centar za upozorenja od cunamija saopštio je da je pretnja