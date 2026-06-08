Počeo je Petrovski post: Šta je dozvoljeno, šta nije i koji su običaji

Newsmax Balkans pre 1 sat
Počeo je Petrovski post: Šta je dozvoljeno, šta nije i koji su običaji

Počeo je Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan - praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Post, koji ove godine traje više od mesec dana, može trajati najmanje osam dana, a najviše šest nedelja, u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs. Tokom Petrovskog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, ali smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, reči i dela. Tokom ovog posta, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, dok se utorkom i četvrtkom posti na ulju. Subotom i nedeljom su
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