Počinje dostava poreskih rešenja za izdavaoce "stana na dan" za 2026. godinu

Newsmax Balkans pre 8 sati  |  Newsmax Balkans
Počinje dostava poreskih rešenja za izdavaoce "stana na dan" za 2026. godinu

Poreska uprava objavila je da počinje dostava poreskih rešenja za izdavaoce "stana na dan" za 2026. godinu.

Kako je saopšteno, Poreska uprava donela je rešenja kojima se utvrđuje obaveza po osnovu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za 2026. godinu. Svi poreski obveznici koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (tzv. stan na dan) u narednom periodu mogu da očekuju poreska rešenja. Datum predaje rešenja pošti u cilju uručenja obveznicima je 8. jun i isti je za sve obveznike. Poreski obveznici koji tokom godine započnu ili prestanu sa
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